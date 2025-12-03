Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, erişilebilirlikten istihdama kadar engelli bireylerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekerek tüm kurumlara sorumluluk çağrısı yaptı.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla dernek binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Şube Başkanı Sadullah Efe, 3 Aralık'ın bir kutlama değil, farkındalık ve çözüm talebi günü olduğunu vurguladı. Efe, erişilebilirlik sorunlarının hâlâ ciddi bir engel oluşturduğunu belirterek kaldırımların, toplu taşımanın, kamu binalarının ve dijital hizmetlerin engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun olmadığını söyledi. Erzurum'da kış şartlarında temizlenmeyen kaldırımların tehlikeyi artırdığını dile getirdi.

Engelli bireylerin istihdamda önyargılar, eğitimde ise fırsat eşitsizliği ile karşılaştığını ifade eden Efe, kota uygulamalarının sıkı denetlenmesini ve kaynaştırma eğitiminde destek personeli ile materyallerin artırılmasını istedi.

Toplu taşımadaki erişim sorunlarının hareket özgürlüğünü kısıtladığını belirten Efe, sosyal ve kültürel tesislerin de yetersiz olduğunu söyleyerek yerel yönetimlere 'Engellileri sadece bir gün değil, her gün hatırlayın' çağrısında bulundu. 'Engellilik bir eksiklik değil; toplumsal düzenlemelerin eksikliğidir' diyen Efe, tüm kurumları kapsayıcı adımlar atmaya davet etti.

