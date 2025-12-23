Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Pakistan'a düzenlediği 'Sektörel Ticaret Heyeti' programıyla savunma, havacılık ve stratejik yatırımlar alanında iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirdi. BTSO ve BASDEC heyeti, üst düzey bakanlar ve sanayi kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret ve savunma sanayi iş birliğini geliştirmek amacıyla Pakistan'a 'Sektörel Ticaret Heyeti' programı düzenledi.

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen program kapsamında, BTSO Savunma Sanayii ve Havacılık Konseyi Başkanı Aptullah Saner, BASDEC Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu ve BASDEC üyesi firmalardan oluşan heyet, Pakistan'ın üst düzey bakanları ve kurum temsilcileriyle bir araya geldi.

Heyet, Pakistan İletişim ve Türkiye-Azerbaycan Yatırım Bakanı Abdul Aleem Khan, Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan, Sanayi ve Üretim Bakanı Haroon Akhtar Khan ve Turizm-Altyapı Bakanı Sardar Yasir İlyas Khan ile görüşerek savunma ve havacılık alanında ortak projeleri değerlendirdi. Ayrıca Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FPCCI) ve Pakistan'ın önde gelen teknik üniversitelerinden National University of Science and Technology (NUST) ziyaret edildi. Turkish Aerospace Pakistan (TAİ-Pakistan) ofisinde, Türkiye'nin milli havacılık projeleri KAAN ve HÜRJET kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

BTSO ve BASDEC heyeti, Pakistan ordusunun zırhlı araç ve tank üretim merkezi Heavy Industries Taxila (HIT), Pakistan Ordnance Factories (POF) ve Pakistan Aeronautical Complex (PAC) Kamra tesislerini de ziyaret ederek üretim süreçlerini inceledi. Heyet, Pakistan Mühendislik Konseyi ve Havacılık Konseyi üyeleriyle de ikili iş görüşmeleri yaparak somut iş birliği fırsatlarını ele aldı.

BTSO Savunma Sanayii ve Havacılık Konseyi Başkanı Aptullah Saner, dört günlük ziyaret kapsamında Pakistan'da üst düzey protokol ile karşılandıklarını belirterek, 'Sanayi ve Üretim, İletişim, Turizm ve Ticaret Bakanları ile bir araya geldik. Üniversiteler, AR-GE merkezleri ve üretim tesislerini ziyaret ettik. Tüm temaslarımız, iki ülke arasındaki güvenin ve iş birliği potansiyelinin açık göstergesidir' dedi. Saner, Pakistan'ın savunma ve havacılık alanının yanı sıra inşaat, gıda, turizm, metal ve makine sektörlerinde de önemli iş fırsatları sunduğunu vurguladı.

BASDEC Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu, heyetin Pakistan'da son derece üst düzeyde karşılandığını, ülkenin savunma ve havacılık sanayisinin ileri seviyede olduğunu belirtti. Hatipoğlu, ziyaret sırasında normal şartlarda erişilemeyen askeri tesislerin de gezildiğini ve Pakistan Engineering Council (PEC) ile nitelikli uluslararası mühendis yetiştirilmesine yönelik iş birliği fırsatlarının görüşüldüğünü ifade etti.

Ziyarette, COMIT Mühendislik'in elektronik mayın dedektörü ihracatı ve UÇAKSAN'ın kamikaze drone üretimi projeleri gibi somut iş birliği fırsatları da ele alındı. ERFA Makine ve UÇAKSAN yetkilileri, ziyaretin beklentilerin üzerinde verimli geçtiğini ve iki ülke arasında stratejik iş birliği temellerinin atıldığını ifade etti. BTSO ve BASDEC yetkilileri, Pakistan'daki temasların ardından iş birliği sürecinin yakından takip edileceğini ve firmalar bazında somut projelerin hayata geçirilmesinin planlandığını belirtti. Program, Türkiye-Pakistan arasındaki ekonomik ve teknolojik iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.