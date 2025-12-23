İlçede esnafın her zaman yanında olan esnaf dostu Kayseri Melikgazi Belediyesi, 1 yıl içerisinde 780 adet işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verdi.

KAYSERİ (İGFA) - İlçe genelinde ekonomik hayatın canlanmasına katkı sağlayan ve gerekli yükümlülükleri yerine getiren işletmelere ruhsat verdiklerini söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Esnaflarımız, şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatının temel yapı taşlarından biridir. Bizler de belediye olarak bu yapının düzenli, güvenli ve sürdürülebilir şekilde işlemesini sağlamak zorundayız. Melikgazi Belediyesi olarak esnaf kardeşlerimizle her zaman iletişim ve iş birliği içindeyiz. Aynı zamanda esnafımızın talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek çözüm odaklı çalışmalar da yürütüyoruz. Yapılan çalışmalar kapsamında gerekli denetim ve incelemeleri tamamlanan işletmelerimize ruhsatlarını veriyoruz.

2025 yılında ilçemizde hizmet veren 780 adet işyerine ruhsat verdik. Ruhsatlandırma süreçlerimiz hızlı ve şeffaf bir şekilde yürütülüyor. En çok ruhsat verdiğimiz işletmelerin başında yeme içme mekanları yer alıyor. Ayrıca 5 yıldır 'e-İşyeri Ruhsat' modülümüzle vatandaşlarımız kolaylıkla internet üzerinden ruhsat başvurusunda bulunuyor. Verdiğimiz ruhsatlar hem istihdama hem de yerel ekonomiye önemli katkı sağlıyor. Girişimciliği her zaman destekleyen belediyemiz, istihdamın artmasına ve yerel ekonominin güçlenmesine, düzenli, güvenli ve sürdürülebilir ticari hayatın devam etmesine katkı sunmayı kararlılıkla sürdürecek.' dedi.