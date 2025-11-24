Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülke nüfusu 2025 yılının ilk 9 ayında 315 bin 710 kişi artarken, Ekim ayında 155 bin 800 kişilik artışla 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654'e ulaştı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 itibarıyla Türkiye'nin nüfus verilerini açıkladı. Kurumun paylaştığı rakamlara göre, ülke nüfusu yılın ilk dokuz ayında 315 bin 710 kişi artış gösterdi.

Son 3 ayda ise nüfus artışı 155 bin 800 kişi olarak kaydedildi. Böylece 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 980 bin 654 kişi olarak belirlendi.

1 Ekim 2025 tarihi itibariyle Türkiye'nin yaş grubuna göre toplam erkek ve kadın nüfusları ile nüfus oranları şöyle oldu:

TÜİK'in verileri, artışın büyük şehirlerde yoğunlaştığı, göç ve doğurganlık oranları ile nüfus yapısındaki değişimlerin de analizlerde önemli rol oynadığını gözler önüne serdi.