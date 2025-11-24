Denizli Büyükşehir Belediyesi, üreten, emek veren ve girişimci kadınları güçlendirmek; kadınların ev ekonomilerine katkı sunmasını sağlamak ve el emeği ürünlerini duyurabilecekleri bir alan oluşturmak amacıyla 'Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali' için başvuruları almaya başladı.

DENİZLİ (İGFA) - Festival, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Festivalde stant açmak isteyen kadın üreticiler, 24-30 Kasım 2025 tarihleri arasında www.denizli.bel.tr adresi üzerinden online başvuru yapabilecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından, 15 Aralık 2025'te Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda saat 10.00'da 6 farklı kategoride kura çekimi yapılacak.

Üç gün sürecek festivalde stantlar, başvurusu kabul edilen kadınlara ücretsiz olarak tahsis edilecek. Başvuruda bulunan katılımcıların kadın olması ve festival süresince üç gün boyunca stantlarının başında bulunmayı taahhüt etmeleri gerekiyor. Online başvuruda üretilecek ya da satışa sunulacak ürünlerin alanı da belirtilmek zorunda.



Festival boyunca birbirinden farklı etkinliklerle zenginleştirilmiş bir program kadınlarla buluşacak; üreticilerin satış yapabilmesi için gerekli duyuru ve tanıtımlar Denizli genelinde yapılacak.