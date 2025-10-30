Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak ziyareti kapsamında Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman El-Greyri ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda kararlılığını vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Bağdat Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Türkiye-Irak JETCO Toplantısı ve Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı dolayısıyla bulunduğu Bağdat ziyareti kapsamında Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman El-Greyri ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Irak arasındaki ticari ilişkilerin derinleştirilmesi ve iş birliği alanlarının genişletilmesi yönündeki güçlü iradelerini bir kez daha teyit ettiklerini belirtti. Bolat, 'Orta vadede 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için somut adımları karşılıklı anlayış ve yapıcı diyalog temelinde ele aldık' dedi.

'KALKINMA YOLU PROJESİ BÖLGESEL REFAHA KATKI SAĞLAYACAK'

Türkiye'nin Kalkınma Yolu Projesinde aktif rol oynayacağını vurgulayan Bolat, projenin sadece iki ülke için değil, bölgenin istikrarı ve kalkınması için de büyük önem taşıdığını ifade ederek, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye olarak Irak ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi karşılıklı fayda, adalet ve kalıcı kazanımlar temelinde geliştirme kararlılığındayız. Türkiye-Irak ortaklığı, önümüzdeki dönemde bölgenin refahı ve kalkınması için örnek bir işbirliği modeli olacaktır.' dedi.

Bakan Bolat, görüşmenin 'son derece verimli' geçtiğini belirterek, iki ülke arasında yeni iş birliği fırsatlarının hayata geçirileceğinin altını çizdi.