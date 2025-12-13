1 Ocak 2026 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek Merkez Bankası'nın kararına göre, kredi kartlarındaki azami faiz oranı baz puanı 14'e indirildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kredi kartlarında faiz indirimi içeren 'Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartlarında aylık faiz oranlarında üst sınır 30 bin lira olurken, aktif faiz oranına eklenecek baz puan 39'dan yüzde 14'e indirildi.

Kredi kartı borcu 30 bin ile 180 bin arası olanlarda azami faiz oranına eklenecek baz puan

89'dan 64'e düşürüldü.

Nakit avans ve KMH'da mecduat hesap faizi ise, yüzde 4.25'e düşürüldü.