Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ile birlikte akaryakıta Salı günü indirim gelmesi bekleniyor.
İSTANBUL (İGFA) - Brent petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarında indirimi tetikledi. Varil fiyatının 62 doların altına düşmesinin ardından benzine Salı günü 2 lira 2 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
Yapılacak indirimin ardından benzinin litresi 52 liraya düşecek.
