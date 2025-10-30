Türkiye'de kuş gribi vakasının bulunmadığını bilimsel olarak kanıtlayan kanatlı sektörü, Çin'in karantina listesinden çıkmayı bekliyor. Çin'e tavuk ayağı ihracat izni çıkarsa ,200 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor.

İZMİR (İGFA) - Tarım ve Oman Bakanı İbrahim Yumaklı geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Çin seyahatinde, Türkiye'nin Çin'e tavuk ayağı ihracatının tekrar başlaması için girişimlerde bulundu.

Türkiye'den Çin'e tavuk ayağı ihracatının kuş gribi salgını nedeniyle 2023 yılında durdurulduğu bilgisini veren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından arilik raporu yayımlanmış olmasına rağmen, Çin'e tavuk ayağı ihracatının yeniden başlatılamadığına vurgu yaptı.

'Ülkemizin yıllara göre değişmekle birlikte, yıllık 60-75 bin ton arası işlenmiş tavuk ayağı ihracat kapasitesi bulunmakta' diyen Girit, 'Çin'e tavuk ayağı ihraç ederek yıllık 200 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırabiliriz. Ayrıca, tavuk ayağına ek olarak, kanatlı sektöründeki diğer ürünlerin ve işlenmiş kanatlı ürünlerinin de Çin'e ihracatının mümkün hale getirilmesi sektörümüzün en büyük beklentilerinden birisidir' diye konuştu.

YUMAKLI VE BAKANLIK BÜROKRATLARINA TEŞEKKÜR

Tarım ve Oman Bakanı İbrahim Yumaklı ve bakanlık bürokratlarının Çin'e kanatlı sektörünün ihracat yolunun açılması için gösterdiği çabaya teşekkür eden Başkan Bedri Girit, Türkiye'de ekonomiye kazandırılamayan ve tüketimi olmayan tavuk ayaklarının Çin'de tüketildiğini ancak Çin'e doğrudan ihracat yapamadıklarını söyledi.

'Farklı ülkelere 2025 Eylül ayına kadar toplam 32 bin ton tavuk ayağı ihracatı yaptık ve 19 milyon ABD doları dövizi ülkemize kazandırdık' diyen Girit, 'Ortalama ihraç fiyatımız 0,60 USD/kg seviyesinde kaldı. Tavuk ayağı ihraç ettiğimiz ülkeler kendi iç tüketimleri dışındaki fazla kısmını Çin'e ihraç ediyorlar. Dolaylı gönderimlerde kâr marjı belirgin şekilde düşmekte, ürün doğrudan Çin pazarına gidebildiği döneme göre yaklaşık yüzde 50-60 oranında gelir kaybı yaşıyoruz. Çin'e tavuk ayağı ihracatının başlaması hem sektörümüz hem de ülkemiz ekonomisi açısından son derece önemli bir gelişme olacaktır. Çin'e doğrudan ihracat yapabilirsek birim fiyat en az 3 kat yüksek olacak' diye konuştu.