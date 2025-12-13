Adana Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Interreg NEXT MED Programı kapsamında yürütülen SMAC - Sustainability Model for Accommodation MSMEs projesine Türkiye'den katılan tek ortak olarak çalışmalarına başladı.

ADANA (İGFA) - Akdeniz havzasındaki küçük ve orta ölçekli konaklama işletmelerinin sürdürülebilirlik dönüşümünü desteklemeyi amaçlayan SMAC, bölgesel iş birliğini güçlendiren kapsamlı bir ulusötesi girişim niteliği taşıyor.

Toplam bütçesi 2.321.252,02 Avro olan proje, yüzde 89 oranındaki Avrupa Birliği katkısıyla desteklenmekte olup, Adana Büyükşehir Belediyesi proje faaliyetlerinde aktif sorumluluk üstlenmektedir. Projenin süresi 30 ay olarak planlandı.

Turizm sektöründe sürdürülebilirlik, işletmelerin rekabet gücünü belirleyen temel bir unsur hâline gelirken, Akdeniz genelindeki birçok küçük ölçekli işletme bu dönüşümü hayata geçirmek için gerekli teknik bilgi ve kaynaklara erişmekte zorlanmaktadır. SMAC projesi, bu ihtiyaca yanıt olarak, işletmelerin adım adım uygulayabileceği Basitleştirilmiş Sürdürülebilirlik Modeli (SSMA) geliştirerek pratik, erişilebilir ve uygun maliyetli bir çözüm sunuyorr.

Proje kapsamında; SSMA modeli ile uyumlu Yapay Zekâ Tabanlı Tavsiye Aracı (AIRET) oluşturulmakta, Akdeniz ülkelerinde görev yapacak sertifikalı sürdürülebilirlik mentörleri yetiştirilirken, toplam 35 konaklama işletmesinde pilot uygulamalar gerçekleştiriliyor. Ayrıca ulusal ve bölgesel düzeyde sürdürülebilir turizm politikalarına katkı sağlamak amacıyla Politika Tavsiye Belgesi hazırlanacak ve proje sonunda uzun süreli iş birliğini sürdürecek SMAC Network ile OER-LLAB Platformu hayata geçirilecek.

SMAC projesi; konaklama işletmelerine sürdürülebilirlik yolculukları için açık bir rehberlik sunarken, turizm profesyonellerinin uzmanlıklarını geliştirmelerine katkı sağlayıp, politika yapıcılara veri temelli karar alma imkânı tanımakta ve ziyaretçiler ile yerel toplumlar için daha çevreci ve sorumlu turizm hizmetlerinin yaygınlaşmasını destekliyor. Böylece proje, daha yenilikçi, daha yeşil ve daha dayanıklı bir Akdeniz turizm ekosistemine geçişi kolaylaştırmayı hedefliyor.