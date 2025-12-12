Arnavut İş İnsanları Derneği (ARNİAD), aylık üye bilgilendirme toplantısını Bursa'daki üniversitelerde eğitim gören Arnavut öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - İş dünyası ile genç kuşak arasında kurulan bağı güçlendirmek amacıyla düzenlenen ve Heybeli Otel'de gerçekleştirilen toplantıya; ARNİAD Başkanı Bayram Taşocak, Kurucu Başkan Gökhan Biçen, dernek üyeleri ve Arnavutluk'tan gelerek Bursa'da eğitimlerini sürdüren üniversite öğrencileri katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Bayram Taşocak, Kasım ayında yürütülen faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2026 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Ekonomik Forum için yapılan temaslar ve iş birliği görüşmeleri hakkında kapsamlı bilgiler paylaşan Bayram Taşocak, ARNİAD'ın yalnızca iş dünyasını değil, eğitim ve gençlik alanlarını da kapsayan bütüncül bir anlayışla hareket ettiğini vurguladı.

Toplantıda öğrencilere de hitap eden ARNİAD Başkanı Bayram Taşocak, dernek olarak gençlerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Bursa'da eğitim gören Arnavut öğrencilerimizi yalnızca misafir olarak değil, ARNİAD ailesinin doğal bir parçası olarak görüyoruz. Eğitim hayatları boyunca olduğu kadar, mezuniyet sonrasında da iş dünyasıyla bağ kurabilecekleri her alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz. ARNİAD, gençlerimizin kendilerini güvende hissedebilecekleri, fikirlerini paylaşabilecekleri ve geleceğe hazırlanabilecekleri bir çatı olmaya kararlılıkla devam edecektir.'

ARNİAD Başkanı Bayram Taşocak'ın ardından programda, derneğe yeni katılan üyelere üyelik sertifikaları takdim edilirken, Arnavut öğrenciler de kendilerini tanıtarak ARNİAD ailesiyle birebir tanışma imkânı buldu.