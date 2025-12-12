Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026'da doğadan toplanması yasak, kota ile sınırlandırılan ve üretimden serbest olan çiçek soğanlarına ilişkin detayları içeren tebliği Resmi Gazete'de yayımladı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Doğal Çiçek Soğanlarının 2026 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlanarak duyuruldu. Tebliğ, doğadan toplanması yasak olan türleri, kota uygulanacak türleri ve ihracatı üretimden serbest olan türleri belirleyerek, ihracat süreçlerine dair düzenlemeler içeriyor.

Tebliğin amacı; 2026 yılında doğadan toplanan ve üretilen çiçek soğanlarının ihracat miktarlarını, çevre ölçülerini, familya ve tür bazındaki sınırlamaları belirlemek olarak açıklandı. Tebliğ kapsamında soğan, yumru, rizom ve kormdan oluşan doğal çiçek soğanlarının ihracatının nasıl yapılacağı detaylandırıldı.

Tebliğe göre;

Tablonun I. grubunda yer alan türlerin ihracatı tamamen yasaklandı. Ayrıca salepgiller (Orchidaceae) familyasına ait yumru ve drogların, her türlü formda ihracatı yapılamayacak.

II. grupta yer alan türlerin ihracat kontenjanı, Teknik Komite tarafından belirlenecek ve Bakanlığın onayıyla firmalara bildirilecek. Kontenjan devri yapılmayacak.

Firmalar, doğa kontenjanlarını il müdürlükleri veya Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Menşei Belgesi ile; üretim kontenjanlarını ise Hasat Belgesi ile temin edecek.

Tüm türlerin soğan, yumru, yaprak ve diğer aksamlarının ihracı için Bakanlıktan izin alınması zorunlu olacak.

Tablonun III. grubunda yer alan kültüre alınmış türlerde ihracat izni il müdürlükleri tarafından verilecek; CITES'e tabi türler için ise BÜGEM tarafından CITES İzin Belgesi düzenlenecek.

Tebliğde ayrıca Galanthus elwesii, Cyclamen hederifolium, Cyclamen cilicium ve Eranthis hyemalis türlerinin doğadan toplanamayacağı vurgulandı. Doğadan izinsiz toplayanlara Çevre Kanunu kapsamında işlem yapılacak; ihracatta gerçeğe aykırı beyanda bulunan firmalara ise Tohumculuk Kanunu ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca yaptırım uygulanacak.

Yeni tebliğle birlikte, 2025 yılına ait ihracat tebliği yürürlükten kaldırıldı.

1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek tebliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz