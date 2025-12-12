TÜİK verilerine göre, Ekim ayında tavuk eti üretimi 247 bin 392 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1,81 milyar adet olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretiminde artış yaşanırken, yumurta üretiminde düşüş dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ekim ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretim verilerini açıkladı.

Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde3,9 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde8,3 arttı, tavuk eti üretimi yüzde8,7 arttı.

Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde8,3 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde10,1 arttı, tavuk eti üretimi yüzde12,3 arttı.

Bir önceki ay 228 bin 846 ton olan tavuk eti üretimi Ekim ayında yüzde8,1 oranında artarak 247 bin 392 ton oldu.



Bir önceki ay 1 milyar 730 milyon 798 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Ekim ayında yüzde4,5 oranında artarak 1 milyar 808 milyon 918 bin adet oldu.