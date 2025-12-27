Türkiye-İran arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen temaslar kapsamında, İran Türkiye Ticaret Müşaviri Dr. Kamran Davası Nikou ve USİAD Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Nevaf Kılıç beraberindeki heyetle birlikte Adana Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

ADANA (İGFA) - Ziyarette, Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Veli Oğuz ile bir araya gelen heyet, Türkiye ile İran arasındaki mevcut ticari ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı yatırım olanakları ve sanayi alanında kurulabilecek yeni iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.



'ORTAK PROJELERLE TİCARETİ DAHA DA İLERİ TAŞIYABİLİRİZ'



Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan USİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç, Türkiye ve İran arasındaki ekonomik potansiyelin yeterince değerlendirilmediğine dikkat çekerek, 'İki ülke arasında sanayi, ticaret ve yatırım alanlarında ciddi bir iş birliği potansiyeli bulunuyor. Bu potansiyeli somut projelerle hayata geçirmek için iş dünyasının daha aktif rol alması gerekiyor' ifadelerini kullandı.



SANAYİ VE İŞ DÜNYASI İÇİN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU



Nevaf Kılıç, sanayi odaları ve iş dünyası temsilcilerinin bu süreçte kilit bir role sahip olduğunu belirterek, 'Karşılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve sürdürülebilir ticaretin sağlanması adına bu tür temasları son derece önemsiyoruz' şeklinde konuştu.