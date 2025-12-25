Türkiye ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti arasında eğitim alanındaki iş birliğini güçlendirecek kapsamlı anlaşma tamamlandı. Anlaşma, iki ülkede karşılıklı imzalarla yürürlüğe girerken, Kuzey Makedonya'da 'Türk Okulu' açılmasının da önünü açtı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında eğitim alanında iş birliği anlaşmasına yönelik süreç tamamlandı. Anlaşma, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından 18 Aralık 2025'te Ankara'da, Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Vesna Janevska tarafından ise 22 Aralık 2025'te Üsküp'te karşılıklı imza usulüyle imzalandı.

Dil, kültür, insan kaynağı, burs, denklik ve eğitim kurumlarını kapsayan anlaşma; Türkiye'nin Balkanlar'daki eğitim diplomasisi kapasitesini güçlendirmeyi ve kalıcı, sürdürülebilir iş birlikleri oluşturmayı hedefliyor.

KUZEY MAKEDONYA'DA 'TÜRK OKULU' AÇILACAK

Anlaşma ile Türkiye'nin Kuzey Makedonya'da eğitim kurumu açabilmesine imkân tanındı. Bu kapsamda, Osmanlı'dan kalan sembolik bir yapının 'Türk Okulu' olarak açılması için hukuki zemin oluşturuldu. Yetkili makamların onayına bağlı olarak bu okulda Türk müfredatı ya da uluslararası öğretim programları uygulanabilecek. Ayrıca, Kuzey Makedonya'daki Makedonca veya Arnavutça eğitim veren ilk ve ortaöğretim kurumlarında 'Türk dili ve kültürü' seçmeli ders olarak okutulabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre anlaşma kapsamında Kuzey Makedonya'nın, Türkiye'de e-Devlet sistemi üzerinden alınan eğitim belgelerini diplomatik doğrulamanın ardından tanımasının önü açıldı.

Anlaşma, yükseköğretim alanında da somut iş birliği adımları içeriyor. Türk öğrencilerin Kuzey Makedonya'daki üniversitelere erişimini güvence altına alan düzenlemelerle birlikte, Kuzey Makedonya tarafından Türk öğrencilere Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde burs sağlanması desteklenecek. Ayrıca mezun derneklerinin teşvik edilmesiyle Türkiye merkezli mezun ağlarının Balkanlar'da güçlendirilmesi hedefleniyor.

EĞİTİMDE ORTAK ÇALIŞMA GRUBU

Anlaşma kapsamında kurulacak Ortak Çalışma Grubu, iki ülke arasında eğitim alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlayacak. Yeni anlaşmayla birlikte 1994 ve 2012 tarihli eğitim protokolleri yürürlükten kaldırıldı ve Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki eğitim ilişkileri tek, güncel ve daha kapsamlı bir hukuki çerçevede birleştirildi.