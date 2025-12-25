Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Erasmus+ 2025 Okul Eğitimi Alanı Konsorsiyumu Açılış Toplantısı, Nilüfer ilçesindeki Saadettin Türkün Ortaokulunda okul yöneticileri ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - 2021-2027 Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda düzenlenen toplantıya, konsorsiyum üyesi okulların müdürleri ve Erasmus koordinatörleri katıldı.

Program kapsamında AR-GE Birimi Projeler Ekibi tarafından Erasmus+ Programı'nın genel çerçevesi, faaliyet türleri, bütçe yönetimi, proje uygulama süreçleri, katılımcı seçimi ve yaygınlaştırma faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme sunumları yapıldı.

Bursa genelinde 2021-2025 yılları arasında yürütülen konsorsiyum çalışmaları kapsamında 758 okul başvuruda bulunurken, 294 okul konsorsiyum üyesi olmaya hak kazandı. Bu süreçte 26 Avrupa Birliği ülkesinde, 201 farklı kurumda toplam 933 öğretmen, yönetici ve öğrenci hareketlilik faaliyetlerine katıldı. Aynı dönem içerisinde Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Erasmus+ Okul Eğitimi alanında toplam 1 milyon 752 bin 608 avro hibe desteği sağlandı.

2025 Okul Eğitimi Alanı Konsorsiyumu için il genelinden 154 okul başvuru yaparken, yapılan değerlendirmeler sonucunda 60 okul konsorsiyum üyesi olarak belirlendi. Bu dönem içerisinde okul yöneticisi, öğretmen ve öğrencilerden oluşan toplam 535 katılımcının hareketlilik faaliyetlerinden yararlanması planlandı.

Toplantıda konuşan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Erasmus+ programının yalnızca bir yurt dışı deneyimi olmadığını vurgulayarak, Erasmus+ hareketliliklerinin öğrenme, karşılaştırma, analiz etme ve elde edilen kazanımları okul ortamına aktarma süreci olduğunu ifade etti. Çokgezer, konsorsiyum yapısının başarısında okul yönetimlerinin süreci sahiplenmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, AR-GE Birimi tarafından yapılan bilgilendirme ve yönlendirmelerin kurumsal uygulamalar olarak titizlikle takip edilmesi gerektiğini belirtti. Program, geçmiş dönem Erasmus+ katılımcılarının deneyim paylaşımları, 2025 yılı konsorsiyumuna ilişkin uygulama süreçlerinin aktarılması ve gerçekleştirilen bilgilendirme sunumlarının ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.