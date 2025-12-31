Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin filosuna iki yeni derin deniz sondaj gemisi eklendiğini açıklayarak, bu alanda dünyanın 4'üncü büyük filosuna ulaşıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin enerji alanındaki gücünü artıran önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan, filoya iki yeni derin deniz sondaj gemisinin dâhil edildiğini belirterek, gemilere 'Çağrı Bey' ve 'Yıldırım' isimlerinin verildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çağrı Bey'in Somali açıklarında, Yıldırım'ın ise Karadeniz'de görev yapacağını ifade ederek, 'Bu iki gemimizin de filomuza katılmasıyla, bu alanda dünyanın 4'üncü büyük filosuna sahip ülkesi olduk. Her iki güzel haberimizin de hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.' dedi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/2006081438064754707

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, enerji filosuna katılan Yıldırım ve Çağrı Bey'in 7. nesil, yüksek teknoloji ürünü derin deniz sondaj gemileri olduğunu vurguladı. Açıklamada, bu kazanımla birlikte Türkiye'nin enerji filosunun teknik donanım, operasyonel yetkinlik ve mühendislik kapasitesi açısından dünyanın en gelişmiş ilk dört enerji filosu arasında yer aldığı belirtildi.