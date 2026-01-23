TCMB'nin 2025 yılı üçüncü çeyrek Finansal Hesaplar Raporu'na göre, Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığı GSYİH'ye oranla yüzde 20,8'e gerilerken, toplam ekonomi bu dönemde net borç veren konuma geçti.

ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası 2025 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin Finansal Hesaplar Raporunu yayımladı.

Rapora göre, dönem sonu itibarıyla yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 202 trilyon TL, yükümlülükleri ise 214 trilyon TL olarak gerçekleşti. Veriler, Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığının bir önceki çeyreğe göre 1,9 puan azalarak gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranla yüzde 20,8 seviyesine gerilediğini ortaya koydu.

TOPLAM EKONOMİ NET BORÇ VEREN KONUMDA

Sektörlerin net finansal işlemleri incelendiğinde, bir önceki çeyrekte GSYİH'nin yüzde 3,2'si oranında net borç alan konumda bulunan toplam ekonomi, 2025'in üçüncü çeyreğinde GSYİH'nin yüzde 0,6'sı oranında net borç veren konuma geçti.

Yurt içi sektörlerin finansal bilançolarına göre; toplam ekonomi genel olarak borçlu pozisyonda yer alırken, hanehalkı ile dünyanın geri kalanının yurt içindeki diğer sektörlerden alacaklı olduğu gözlendi. Finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetim ise diğer sektörlere borçlu konumda bulunuyor.

Hanehalkının finansal varlıkları içinde para ve mevduat kalemi yaklaşık yüzde 56'lık payla öne çıkarken, yükümlülüklerin neredeyse tamamını krediler oluşturdu.

Finansal olmayan kuruluşların bilançosunda ise hisse senedi ve özkaynaklar, hem finansal varlıklarda hem de yükümlülüklerde belirleyici kalemler oldu. Bu kalemlerin payı, finansal varlıklarda yüzde 52, yükümlülüklerde ise yüzde 49 seviyesinde gerçekleşti.

BORÇLULUK ORANLARI ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMADA DÜŞÜK

Raporda, Türkiye'de yerleşik sektörlerin borçluluk oranlarının diğer ülkelerle kıyaslandığında görece düşük seviyelerde seyrettiği vurgulandı. Kredi ve borçlanma senetleri niteliğindeki toplam borcun GSYİH'ye oranı, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 94 olarak gerçekleşti. Bu oran bir önceki çeyreğe kıyasla sınırlı bir artış gösterdi.

Söz konusu Merkez Bankası'nın üçüncü çeyrek raporunun tamamına ulaşmak için tıklayabilirsiniz