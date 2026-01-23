Toprak Mahsulleri Ofisi, 2025 yılı çeltik alım fiyatlarını 23 Ocak 2026 tarihinde duyurdu. Alımlar 26 Ocak'tan itibaren randevulu sistemle başlayacak.

ANKARA (İGFA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025 yılı çeltik alım fiyatlarını açıkladı. Eylül ayında başlayan ve Kasım ayında tamamlanan çeltik hasadının ardından piyasa gelişmelerini yakından takip eden TMO, üretici lehine oluşan koşullar çerçevesinde alım fiyatlarının açıklanmasını uygun buldu.

Açıklamaya göre, 2025 yılında çeltik üretimi bir önceki yıla göre yüzde 2,1 oranında azalarak 998 bin ton olarak gerçekleşti. TMO tarafından uygulanacak 2025 dönemi çeltik alım fiyatları ise randıman esasına göre şöyle belirlendi:

Baldo grubu çeltikler: 40.000 TL/ton (55 randıman)

Cammeo grubu çeltikler: 38.000 TL/ton (58 randıman)

Osmancık grubu çeltikler: 32.000 TL/ton (60 randıman)

TMO, çeltik alımlarını Türkiye genelindeki iş yerlerinde ve protokol imzaladığı lisanslı depolarda gerçekleştirecek. Üreticiler, lisanslı depolara teslim ettikleri ürünlerini Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) yoluyla TMO'ya satabilecek.

Alımlarda yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü (TTSM) tarafından üretim izni verilmiş veya tescil edilmiş çeşitler kabul edilecek.

Kayıtlı olmayan çeşitlerin alımı yapılmayacak.

TMO, randevulu alım sistemini bu yıl da sürdürecek. Randevular 24 Ocak 2026 tarihinden itibaren https://randevu.tmo.gov.tr adresinden, e-Devlet üzerinden veya TMO başmüdürlükleri ve şubelerinden alınabilecek. Çeltik alımları ise 26 Ocak 2026 tarihinde başlayacak. TMO iş yerlerinde resmi tatiller ve pazar günleri hariç haftanın 6 günü alım yapılacak. Ürün bedelleri, teslimattan itibaren 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak. Ayrıca üreticilere temel destek ve sertifikalı tohum kullanım desteği de ödenecek.

Bu arada TMO, üreticilerin ÇKS'de kayıtlı üretim miktarının tamamını satın alabilecek. TMO iş yerlerine satılan ürünlerde borsa tescil ücreti kurum tarafından karşılanırken, geçici alım merkezlerinde yüzde 1 oranında hizmet bedeli kesintisi uygulanacak. Damperli araçlardan ise boşaltma ücreti alınmayacak.

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada üreticilerin dikkat etmesi gerektiği hususları da şöyle paylaştı: