TÜİK verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2025 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyürken, inşaat sektörü yüzde 10,9’luk artışla dikkat çekti. Milli gelir cari fiyatlarla 14,6 trilyon TL’ye, dolar bazında 377,6 milyar dolara ulaştı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı ikinci çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Zincirlenmiş hacim endeksine göre GSYH, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 büyüdü. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH artışı ise yüzde 4,6 oldu. Cari fiyatlarla GSYH, yüzde 43,7 artarak 14 trilyon 578 milyar 556 milyon TL’ye, dolar bazında ise 377 milyar 622 milyon dolara ulaştı.

SEKTÖREL PERFORMANS: İNŞAAT ZİRVEDE

Sektörel bazda, inşaat sektörü yüzde 10,9’luk artışla en yüksek büyümeyi kaydederken, bilgi ve iletişim yüzde 7,1, sanayi yüzde 6,1, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,6 büyüdü. Mesleki, idari ve destek hizmetleri yüzde 5,4, finans ve sigorta ile gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,1 artış gösterdi. Ancak tarım sektörü yüzde 3,5, kamu yönetimi, eğitim ve sağlık hizmetleri yüzde 1,2 azaldı.

TÜKETİM VE YATIRIMDA ARTIŞ

Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 5,1 artarken, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,2 geriledi.

Gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 8,8’lik artış gösterdi. Mal ve hizmet ihracatı yüzde 1,7, ithalatı ise yüzde 8,8 büyüdü.

İşgücü ödemeleri yüzde 42,0, net işletme artığı/karma gelir yüzde 46,3 arttı. İşgücü ödemelerinin GSYH içindeki payı yüzde 38,8’den yüzde 38,4’e gerilerken, net işletme artığı/karma gelirin payı yüzde 39,5’ten yüzde 40,2’ye yükseldi.