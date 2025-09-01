Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 4,8 büyüdüğünü, milli gelirin 1,5 trilyon dolara, kişi başı gelirin ise 17 bin dolara yaklaştığını açıkladı. Türkiye’nin 2025’te Dünya Bankası’nın yüksek gelirli ülkeler sınıfına girmesi bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılının ikinci çeyrek büyüme verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ekonomide dış talep koşullarının zayıfladığı ve belirsizliklerin arttığı bir ortamda Türkiye ekonomisinin dinamizmini koruduğunu belirten Yılmaz, milli gelirin artmaya devam ettiğini vurguladı. Yılmaz, 2025 ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 4,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 büyüdüğünü açıkladı. Bu performansla milli gelirin 1,5 trilyon dolara, kişi başı milli gelirin ise 17 bin dolara yaklaştığını ifade eden Yılmaz, “Yüksek büyüme performansımızla, 2025 verileri açıklandığında Dünya Bankası sınıflandırmasına göre ülkemizin yüksek gelirli ülkeler grubuna gireceğini tahmin ediyoruz” dedi.

https://twitter.com/_cevdetyilmaz/status/1962471385227300954

ENFLASYONLA MÜCADELE VE DENGELİ BÜYÜME

Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken dengeli büyüme politikalarını sürdüreceklerini vurgulayan Cevdet Yılmaz, “Önümüzdeki günlerde açıklayacağımız güncellenmiş Orta Vadeli Program (OVP) ile politikalarımızı bütüncül bir çerçevede hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi. Yılmaz, Türkiye’nin ekonomik büyümesinin sürdürülebilirliğini korumak ve küresel ekonomik zorluklara karşı dirençli bir yapı oluşturmak için reformlara devam edeceklerini belirtti