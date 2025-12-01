Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 2025 üçüncü çeyrekte yüzde 3,7 büyüyerek OECD'de 3., G20'de 5. sıraya yerleştiğini açıkladı. Yıllıklandırılmış milli gelir 1 trilyon 538 milyar dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 2025 yılı üçüncü çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi. Bakan Bolat, ekonominin küresel belirsizlikler ve tarımdaki üretim düşüşüne rağmen güçlü performans sergileyerek yüzde 3,7 oranında büyüdüğünü belirtti. Böylece Türkiye, 21 çeyrek üst üste büyüme başarısı gösterdi.

Bolat, açıklamasında Türkiye'nin büyüme hızıyla OECD ülkeleri arasında 3., G20 ülkeleri arasında 5. sıraya yükseldiğini vurguladı. Yıllıklandırılmış milli gelir ise 1 trilyon 538 milyar dolara çıkarak tarihî rekor kırdı.

İHRACAT ARTIYOR, İTHALAT AZALIYOR

Bakan Bolat'ın aktardığı verilere göre, 2025'in 3. çeyreğinde; İhracat yüzde 2,9 arttı, İthalat yüzde 4,4 azaldı, Yatırımlar yıllık bazda yüzde 11,7 yükseldi ve büyümeye 2,8 puan katkı sundu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH de bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 artış gösterdi.

Cari işlemler açığının GSYH'ye oranı, 2025'in 9. ayı itibarıyla yüzde 1,3 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, 2002-2024 ortalaması olan yüzde 3,5'in oldukça altında kaldı.

İŞSİZLİK 30 AYDIR TEK HANELERDE

Bakan Bolat, işgücü piyasasının pozitif görünümünü de vurguladı. 2025 Ekim ayı işsizlik oranı yüzde 8,5 olarak kaydedilirken, işsizlik 30 aydır tek haneli seviyelerde seyrediyor.

Bakan Bolat, değerlendirmesinde, '2025 yılının üçüncü çeyreği, kuraklık ve küresel ekonomik zorluklara rağmen güçlü bir büyüme gösterdi. Cari dengede ılımlı seyrin devamı, ihracat ve yatırım artışı ekonomimizin dirençli yapısını desteklemektedir. Yıl sonunda 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefimizi aşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.' ifadelerini kullandı.