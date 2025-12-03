Türkiye'nin lider mobilya markalarından Bellona; yaratıcılığın, ilhamın, iletişimin ve pazarlama dünyasının en önemli buluşmalarından biri olan Brand Week İstanbul 2025'te Destekleyen Sponsor olarak yerini aldı. Bu kapsamda Bellona, etkinlik boyunca sahnelerde ve konuşmacılara için hazırlanan özel alanlarda kullanılan koltuk takımı ve oturma gruplarının sponsoru olarak konuklara üst düzey konforu, estetiği ve zarafeti bir arada sundu.

KAYSERİ (İGFA) - 12-14 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Brand Week İstanbul 2025, yerli ve yabancı binlerce sektör profesyonelini bir araya getirirken Bellona da modern tasarım anlayışı ve ergonomik ürünleriyle etkinlik atmosferine değer kattı.

Bellona'nın kaliteli üretim anlayışını ve tasarım gücünü yansıtan özel seçilmiş koltuk takımları, etkinlik boyunca oturumlar, paneller ve söyleşilerde konukları ağırlayarak markanın 'konfor, estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunma' vizyonunu geniş kitlelerle buluşturdu.

Bellona Pazarlama Direktörü Volkan Yücedağ; sponsorlukla ilgili yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Brand Week İstanbul gibi uluslararası ölçekte önemli bir etkinlikte yer almak, markamızın tasarım ve üretim gücünü göstermek açısından büyük değer taşıyor. Markaların geleceğe yön verdiği bu özel haftada, ilham dolu fikirlerin rahat bir ortamda filizlenmesine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Konforu, estetiği ve kaliteyi yaşam alanlarının her anına taşıma hedefimizi, bu etkinlikte konuklarla birebir deneyimleme fırsatı bulmuş olduk.' dedi.

Bellona, sektörün gelişimine katkı sağlayan etkinliklerde yer almaya ve tüketicilere ilham veren tasarımlar sunmaya devam ediyor.