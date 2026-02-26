Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesi Ankara'da sivil toplum temsilcileriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

ANKARA (İGFA) - ürkiye, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Bakan Murat Kurum, Ankara'daki toplantıda akademisyenler, özel sektör ve STK temsilcileriyle bir araya gelerek, COP31 sürecinde yürütülecek çalışmaları ve öncelikleri paylaştı.

Türkiye'nin COP31 Başkanlığını üstlenmesini 'ülkemizin gücüne ve kapasitesine duyulan güvenin bir göstergesi' olarak nitelendirdi ve toplantıya katılan STK'ların sürecin başarısında kritik rol oynayacağını vurgulayan Bakan Kurum, COP31 hazırlıkları kapsamında Antalya EXPO alanı tasarlandı, sahada uygulama çalışmalarına başlandığını ve stratejik misyon planları oluşturulduğunu söyledi.

Bakan Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede 'diyalog, uzlaşı ve aksiyon' ilkelerine dayanan bir yaklaşım benimseneceğini, artık söz değil, somut eylem zamanı olduğunu ifade etti. Ayrıca, kamuoyunda tartışılan İklim Kanunu ile ilgili manipülatif iddialara da yanıt vererek farkındalığın artırılması gerektiğini belirtti.

COP31 hazırlık sürecinde, azaltım ve enerji dönüşümü, adil geçiş, gönüllü karbon piyasaları, iklim finansmanı, döngüsel ekonomi, tarım ve gıda ile gençlik ve iklim elçileri başlıkları altında paralel oturumlar gerçekleştirildi. İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, toplantının çıktılarının COP31 eylem gündeminin şekillendirilmesinde önemli bir referans olacağını kaydetti.

Türkiye, COP31'i sadece bir konferans değil, kararların uygulamaya geçirildiği bir dönüm noktası olarak konumlandırıyor ve tüm tarafları somut eyleme davet ediyor.