İstanbul'da polis, kahveye gizlenmiş metamfetamin ve eroinle yakaladı. 4 kişi gözaltına alındı.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 ikamet ve 1 depoya yönelik düzenlenen operasyonda toplam 370 kilo 450 gram metamfetamin ve 4 kilo 150 gram eroin ele geçirdi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet yetkilileri, uyuşturucuya karşı mücadelelerinin 'sokak sokak, cadde cadde' aralıksız devam edeceğini duyurdu.
Heritage İstanbul 2026 için geri sayım Bursa'dan başladı... Kültürel miras vizyonu paylaşıldı
İçeriği Görüntüle
Kaynak: RSS