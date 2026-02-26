Bunlar da ilginizi çekebilir

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 ikamet ve 1 depoya yönelik düzenlenen operasyonda toplam 370 kilo 450 gram metamfetamin ve 4 kilo 150 gram eroin ele geçirdi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

