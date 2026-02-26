Bursa'nın Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi Kumyaka Caddesi'nde zeytinlik alanda imar mevzuatına aykırı şekilde inşa edilen taş duvar, yasal süreçlerin tamamlanması ardından belediye tarafından yıkıldı.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, Tirilye Mahallesi Kumyaka Caddesi'nde bulunan zeytinlik alanda kaçak olarak inşa edilen taş duvara müdahale etti.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, kullanım hakkını sınırlandıran ve 3194 sayılı İmar Kanunu'na aykırı olduğu belirtilen yapıyla ilgili yasal süreçlerin tamamlandığı ve ekipler tarafından yıkım işleminin gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu taş duvarın ortak kullanım alanlarını daralttığı, kaldırımı ve yolu işgal ettiği ifade edildi. Belediye yetkilileri, kamusal alanların korunmasının kent düzeni ve adalet açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Mudanya Belediyesi, kaldırımı daraltan, yolu işgal eden ve kamuya açık alanları kapatan her türlü uygulamaya karşı tavizsiz bir şekilde işlem yapılacağını yineleyerek, kamusal alanları koruma konusundaki kararlılığa dikkati çekti.