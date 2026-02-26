Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Bursa'nın fethinin 700. yılı anısına düzenlenen toplantıda Heritage İstanbul 2026'nın kapsamı ve kentin kültürel miras vizyonu kamuoyuna tanıtıldı.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'nın fethinin 700. yılı anısına özel 'Heritage İstanbul 2026' basın toplantısı düzenlendi.

Kültürel miras alanının önemli uluslararası buluşmalarından biri olan Heritage İstanbul 2026 için geri sayım başladı. Tanıtım toplantısı, kentin simge mekânlarından Muradiye El Yazmaları Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Heritage İstanbul Proje Başkanı Osman Murat Akar, organizasyonun Türkiye'de kültürel miras alanında düzenlenen en kapsamlı etkinliklerden biri olduğunu belirtti. Fuarın yalnızca akademik çalışmaları değil; restorasyon, müzecilik, kütüphanecilik ve arkeoloji gibi alanların ekonomik ve ticari boyutlarını da kapsadığını ifade eden Akar, kamu, özel sektör ve sivil toplumun bir araya geldiği güçlü bir platform oluşturduklarını söyledi.

Kültür mirası alanının dünyada hızla gelişen bir sektör haline geldiğini dile getiren Akar, özellikle restorasyon, müzecilik, kütüphanecilik ve arkeoloji gibi alanlarda uluslararası ölçekte önemli bir endüstri oluştuğunu söyledi. Türkiye'de bu alanın gelişiminin 1990'ların sonu ve 2000'li yılların başında hız kazandığını belirten Akar, Heritage İstanbul'un da bu gelişime katkı sunan bir organizasyon olduğunu dile getirdi.

2015'ten bu yana düzenlenen organizasyonun bu yıl 9'uncu kez gerçekleştirileceğini aktaran Akar, İstanbul'daki ana etkinliklerin yanı sıra Abu Dabi ve Semerkant gibi merkezlerde de bölgesel iş birliklerinin geliştirildiğini kaydetti.

10 BİN ZİYARETÇİ HEDEFİ

Her yıl yaklaşık 8 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarda bu yıl 10 binin üzerinde ziyaretçi hedefleniyor. Organizasyonda 130-140 katılımcı firma ve kamu kurumu ile 30'dan fazla sivil toplum kuruluşunun yer alması bekleniyor.

Uluslararası katılımın da güçlü olacağını belirten Akar; Rusya Kültür Bakanlığı'nın 30 müzeyle pavilyon kuracağını, Arnavutluk Kültür Bakanlığı ve BAE'den Şarja Emirliği Kültür Departmanı'nın da katılım sağlayacağını açıkladı. İtalya, Fransa ve Almanya'dan firmaların da fuarda yer alacağı bildirildi.

ULUSLARARASI KONUŞMACILAR FUARDA YER ALACAK

Konferansların Heritage İstanbul'un en önemli bölümlerinden biri olduğunu söyleyen Akar, her yıl yüzlerce kişinin katıldığı oturumların büyük ilgi gördüğünü belirtti. Bu yıl da yurt içi ve yurt dışından önemli isimlerin organizasyonda yer alacağını ifade eden Akar, Abu Dabi'deki Louvre Abu Dhabi'den eski direktör Yusuf El-Kuri'nin konuşmacılar arasında olduğunu söyledi.

Ayrıca kültürel mirası yeniden yorumlayan çalışmalarıyla tanınan heykeltıraş Edoardo Tresoldi'nin de etkinliğe katılacağını belirten Akar, Şarja Emirliği'nden kültür yetkilileri ve uluslararası kurum temsilcilerinin de konferanslarda yer alacağını kaydetti. İslam İşbirliği Teşkilatı Kültür ve Turizm Dairesi Başkanı Mahmut Erol Kılıç'ın da konuşmacılar arasında olacağı ifade edildi.

BAŞKAN BOZBEY: '2026 BURSA İÇİN TARİHİ BİR YIL'

Toplantıda konuşan Mustafa Bozbey, 2026'nın Bursa'nın fethinin 700. yılı olması nedeniyle kent için özel bir anlam taşıdığını vurguladı.

1326'da Osmanlı'nın Bursa'yı fethederek başkent yapmasının yalnızca askeri değil, aynı zamanda medeniyet yürüyüşünün başlangıcı olduğunu belirten Bozbey, kentin çok katmanlı tarihsel mirasına dikkat çekti.

BURSA'NIN KÜLTÜREL MİRASI VE DÜNYA DEĞERİ

Bursa'nın tarihi mirasının uluslararası alanda da önemli bir değere sahip olduğunu belirten Bozbey, kentin kültürel varlıklarının **UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldığını hatırlattı. Ulu Cami'den Yeşil Külliye'ye uzanan mimari mirasın yanı sıra vakıf kültürü, ipek ticareti ve geleneksel sanatların da Bursa'nın kültürel kimliğini oluşturduğunu söyleyen Başkan Bozbey, Karagöz geleneğinden el sanatlarına ve mutfak kültürüne kadar uzanan somut olmayan mirasın da kentin güçlü hafızasını yansıttığını dile getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin fetih yılını yalnızca anma etkinlikleriyle sınırlı tutmadığını belirten Bozbey, yıl boyunca kapsamlı bir program yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda 2 Nisan 2026 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek fuar kapsamında 'Beylikten İmparatorluğa: Başkentlerde Osmanlı Mirası' başlıklı bir panel gerçekleştirileceğini açıkladı. Panelde Bursa, Edirne ve İstanbul'un başkentlik mirasının tarihsel süreklilik ve kültürel miras perspektifiyle ele alınacağı ifade edildi.

Panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu'nun üstleneceği ve farklı paydaşların katılımıyla geçmişten geleceğe uzanan ortak bir vizyonun tartışılacağı belirtildi.

Bozbey, Bursa'nın müzecilik alanında önemli bir organizasyona da ev sahipliği yapacağını açıkladı. Avrupa'nın saygın müzecilik platformlarından birinin 2027 yılı toplantısı ve ödül töreninin Bursa'da gerçekleştirileceğini belirten Bozbey, bu organizasyonun kentin uluslararası görünürlüğüne ve turizm potansiyeline önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

DEDE KORKUT YAZMASI VE KÜLTÜREL BELLEK

Toplantının yapıldığı Muradiye El Yazmaları Müzesi'nde sergilenen Dede Korkut Oğuznameleri yazmasının kültürel bellek açısından büyük değer taşıdığını belirten Bozbey, bu eserden ilhamla hazırlanan 'Sözün İzinde: Dede Korkut'un Kadim Mirasına Yolculuk' sergisinin ziyaretçilerle buluştuğunu ifade etti.

BURSA BIÇAK KÜLTÜRÜ VE YENİ MÜZE

Bursa'nın yaşayan zanaatlarının da kültürel miras vizyonunun önemli bir parçası olduğunu belirten Bozbey, 2025 yılında Bursa Bıçak Müzesi'nin kente kazandırıldığını söyledi. Aynı yıl düzenlenen Bursa Bıçak Festivali ve fuarıyla hem ustaların hem de geleneksel üretim kültürünün ulusal ve uluslararası alanda daha görünür hale geldiğini ifade etti. Konuşmasının sonunda kültürel mirasın yalnızca geçmişe saygı değil, geleceğe karşı bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Bozbey, Bursa'nın tarihine sahip çıkan, kültürünü üreten ve dünyayla buluşturan bir kent olarak yoluna devam edeceğini belirtti. Bozbey ayrıca kültürel miras çalışmalarına katkı sunan tüm kurumlara, akademisyenlere, sanatçılara ve paydaşlara teşekkür etti