Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Gölyaka ilçesinde operasyon düzenlendi.

19 Şubat 2026'da iki şüpheliye ait ev, eklentiler ve iş yerinde eş zamanlı yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 25 adet 9x19 mm çapında fişek, 2 tabanca şarjörü, 220 gram kubar esrar, 466 gram skunk, 3 gram kenevir tohumu, 25 adet kilitli poşet ve 3 sarım kâğıdı ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Jandarma yetkilileri, Düzce'nin asayiş ve huzurunun sağlanmasına yönelik çalışmaların vatandaşların desteğiyle kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

