Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Şubat 2024 tarihinde hizmete verilen Sirkeci-Kazlıçeşme hattında bugüne kadar 8 milyon 56 bin 569 kişinin taşındığını söyledi. Bakan Uraloğlu, hattın İstanbul'un tarihi mirasını yansıtan bir güzergahta yer almasıyla turizme de katkı sağladığını vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un tarihi merkezlerinden geçen Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistemi'nin 26 Şubat 2024 yılında hizmete alındığını anımsattı.

Bakan Uraloğlu, Marmaray ile entegre olan söz konusu hattın açıldığı günden bu yana 8 milyon 56 bin 569 kişiye hizmet verdiğini kaydetti.

8,3 kilometrelik hattın inşasında tarihi surlar ve diğer kültürel miras alanlarının korunarak, modern ulaşım ile tarihi dokunun uyumunun sağlandığını söyleyen Uraloğlu, 'Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Yedikule ve Kazlıçeşme olmak üzere 8 istasyonu kapsayan hattımız İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını yansıtan bir güzergâhta yer almasıyla turizme de önemli katkı sunuyor.' dedi.

GÜNDE TOPLAM 83 SEFER YAPILIYOR

Sirkeci-Kazlıçeşme arasında günde toplam 83 seferle sabah 06.00'dan gece 23.00'e kadar 25 dakikalık aralıklarla hizmet verildiğine dikkati çeken Uraloğlu, 'Seyahat süresi Sirkeci- Kazlıçeşme arasında 17 dakika, Kazlıçeşme-Sirkeci arasında ise 25 dakika. Hat, sefer başına bin 637 yolcu kapasitesine sahip.' dedi.

Uraloğlu, 'Projemiz kapsamında raylı sistem, yaya ve mikro mobilite araçları, sosyal aktivite alanları oluştururken, yaya ve karayolu alt geçitlerini de rehabilite ettik. Yani projemiz ile insanımızın yaşam konforunu artıracak diğer düzenlemeleri de gerçekleştirdik.' diye konuştu.