TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu’nun kabul edilmesinin ardından, komisyona destek veren siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüştüğünü hatırlattı.

CHP Genel Başkanı Özel'e, Komisyon üyesi CHP milletvekillerine de teşekkür ederek, samimi şekilde sürece destek verildiğini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye demokrasisi bakımından örnek bir çalışmanın yüz akıyla tamamlandığını, farklı siyasi kanaatlerdeki milletvekillerinin aynı masa etrafında bir araya geldiğini belirtti.

Müzakereler sonucunda bütün partilerin ortaklaştığı raporun ortaya çıktığını, tüm siyasi partilerin hazırladığı raporların da Komisyon raporunun ekinde yer aldığını anımsatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Dünyaya çatışma çözümleri bakımından örnek olacak bir çalışma ortaya konulmuş oldu. Bir üçüncü göze, başka birinin moderatörlüğüne ihtiyaç duyulmaksızın TBMM'de, milli iradenin tecelligahı, Türkiye demokrasinin kalbi olan bu kutsal mekanda siyasi partiler farklı görüşlerle bir araya geldi ve ortak metni sunmuş oldu. Şimdi bundan sonra ümit ediyorum ki kısa bir süre içerisinde burada özellikle 6. ve 7. bölümlerde dile getirilen somut tekliflerimiz siyasi partiler tarafından ele alınacak ve Meclis'imizin Genel Kurulunda yasama faaliyetlerine başlanacaktır."

Kurtulmuş, terör ve şiddet sarmalının geride kalması, Türkiye'nin o günlere tekrar dönmemesi temennisini dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de komisyonun kuruluş sürecinde başkanlığının TBMM Başkanı tarafından yürütülmesini söylediklerini hatırlattı.

Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u Meclis’teki makamında kabul etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Değerli arkadaşlar Sayın Kurtulmuş, Meclis Başkanımız olarak bu önemli süreçte komisyona bizzat başkanlık etti. İlk toplantıda da söylemiştim. Biz bu komisyonun başkanının herhangi bir partiden ya da dönüşümlü olması yerine Meclis Başkanı tarafından yürütülmesinin ve onun güvencesinde yürütülmesinin önemine vurgu yapmıştık. Bugün de Sayın Kurtulmuş huzurunuzda bize yaptığı teşekkürü içeride yaptığında ben de kendisine bu süreçteki yönetimi ve uzlaşı kültürüne yaptığı liderlik için teşekkür ettim” dedi.