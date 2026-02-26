İçişleri Bakanlığı, Adana merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda, 1 milyar 200 milyon TL işlem hacmine sahip 19 şüphelinin yakalandığını, 17'sinin tutuklandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında; Adana merkezli Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Siirt, Samsun, Mardin, Bursa, Şırnak ve Ağrı'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda toplam 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Adana merkezli 11 ilde 'Bilişim Sistemlerinin Kullanması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 1 Milyar 200 Milyon TL işlem hacmi bulunan 19 şüpheli: pic.twitter.com/lKmPnxcOBN — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) February 26, 2026

1,2 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ

Şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında toplam 1 milyar 200 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Zanlıların, sosyal medya hesapları ve mesajlaşma grupları üzerinden vatandaşlarla iletişime geçerek 'yatırım danışmanlığı' vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Elde edilen suç gelirlerinin ise yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurulan paravan şirketler üzerinden aklandığı ortaya çıkarıldı.

MASAK'tan El Koyma Kararı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda şüphelilere ait 1 paravan bilişim ve yazılım şirketine, 2 konut, 10 araç ve 17 arsaya, 692 banka hesabı ile 8 kripto varlık hesabına el konuldu.

Şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, 'Siber Vatan'da da milletimizin asayişi, huzuru ve güvenliği için çalışmaya devam ediyoruz' ifadelerine yer verildi.