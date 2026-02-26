Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Nergis Çayı, Üzümcü Çayı ve Ovaköy Kuyular bölgesinde yürütülen üç aşamalı proje kapsamında 15 sondaj kuyusunun 14'ünde su bulduklarını ve 25 kilometrelik yeni içme suyu iletim hattı sayesinde Balıkesir'in 20 yıllık içme suyunun garanti altına alındığını açıkladı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın vizyonuyla şehir genelinde altyapıda farkındalık çalışmalarını artırıyor.

Halkın sağlıklı ve kesintisiz içme ve kullanma suyuna ulaşabilmesi için yıllardır kronikleşmiş ve ihmal edilmiş sorunları tek tek çözen Başkan Akın'ın öncülüğünde, BASKİ ekiplerinin çalışmalarıyla her ilçenin altyapı sorunları hızla tarihe karışıyor.

Önceden göz ardı edilmiş, doğada başıboş akan sular ıslah edilerek içme suyu arıtma tesisine yönlendirilerek alternatif su kaynakları oluşturuldu.

Su kaynaklarının hızla tükendiği günümüzde, her yılın bir önceki yıla göre doğada daha az su kaynağı olacağı öngörüsüyle bir damla suyun bile çok kıymetli olduğunu belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, su kaynaklarını korumak önemli bir projeyi tamamlayarak hayata geçirdi.

'GELECEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

'Şikâyet etmiyoruz. Çözüm üretiyoruz' diyen Akın, Altıeylül ilçesi Ovaköy ve Pamukçu bölgelerinde alternatif su kaynakları oluşturma ve içme suyu iletim hattı yapım işi kapsamında 25 km içme suyu hattı çekildiğini ve uzun yıllardır atıl bırakılmış kuyular bölgesinde 14 adet sondaj kuyusu açılarak hazır hâle getirildiğini duyurdu.

Nergis Çayı'nda açıklama yapan Akın, açılan kuyularda hedeflenen debilere ulaşıldığını ve tüm altyapı bağlantılarının tamamladığını belirtti.

Pamukçu ve Küçükbostancı bölgesinde bulunan Nergis ve Üzümcü Çayları üzerinde toplam 7 adet keson kuyu imalatının gerçekleştiğinin bilgisini veren Akın, 'Bu yatırımlar sayesinde İkizcetepeler Barajı artık şehir merkezi için tek alternatif içme suyu kaynağı olmaktan çıkmıştır. Geçtiğimiz yıl birçok ilimizde yaşanan kuraklık sonucu su kesintileri yaşanmıştı. Yapılan bu çalışma ile Balıkesir'imizde içme suyu sorunu tarihe karışmıştır.' dedi.