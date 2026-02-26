Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışına karşı yüksek rakımlı bölgeler başta olmak üzere sorumluluk alanındaki yollarda tuzlama, solüsyonlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya'da karla mücadele kapsamında Akçadağ'da 3, Arapgir'de 16, Darende'de 9, Doğanyol'da 3, Hekimhan'da 16, Kale'de 4, Pütürge'de 9 ve Yeşilyurt kırsalında 5 mahalle yolu olmak üzere toplam 65 mahallede, 1.295 kilometrelik yol ağında çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor.

Ekipler, yol açma çalışmalarının yanı sıra yolda mahsur kalan vatandaşlara müdahale ederken, hasta vatandaşların sağlık ekiplerine ulaştırılmasını da sağlıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların güvenli seyahati için 7/24 görev başında olmaya devam edecek.