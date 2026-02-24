Bunlar da ilginizi çekebilir

CHP'nin kurultay davasının 3'üncü duruşması Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülmüştü. Mahkeme ara kararında dosyanın İBB davası dosyasıyla birleştirilmesi için İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasına, birleştirme yönünde görüş gelirse duruşma kurulmaksızın birleştirme kararının verilmesine hükmetmişti.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara'da devam eden CHP'nin kurultayına dönük ceza davasının Başkan Ekram İmamoğlu'nun yargılandığı İBB davası ile birleştirilmesine muvafakat vermedi.

