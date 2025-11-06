A Milli Takımımızın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da oynayacağı maçın bilet satışları başlıyor. Öncelikli satışlar Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için gerçekleşecek.
BURSA (İGFA) - A Millî Takımımız, FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 15 Kasım Cumartesi saat 20.00'de Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Bulgaristan ile karşılaşacak.
Maçın biletleri için öncelikli satışlar Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.
Öncelikli satışlar yalnızca son 1 yıl içinde Kırmızı Üye olan kişiler için geçerli olacak ve satışlar 1 gün sürecek. Genel bilet satışları ise 7 Kasım Cuma günü saat 16.00'da başlayacak.