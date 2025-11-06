Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocaeli'de doğa tahribatına 1 milyon 870 bin TL'lik ceza

Uludağ Enerji ve LÖSEV 'Turuncu Çadır'da buluştu

Öncelikli satışlar yalnızca son 1 yıl içinde Kırmızı Üye olan kişiler için geçerli olacak ve satışlar 1 gün sürecek. Genel bilet satışları ise 7 Kasım Cuma günü saat 16.00'da başlayacak.

Maçın biletleri için öncelikli satışlar Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

BURSA (İGFA) - A Millî Takımımız, FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 15 Kasım Cumartesi saat 20.00'de Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Bulgaristan ile karşılaşacak.

A Milli Takımımızın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da oynayacağı maçın bilet satışları başlıyor. Öncelikli satışlar Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için gerçekleşecek.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.