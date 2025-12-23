Turkcell CEO'su Ali Taha Koç, T.C. Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın göreve başlama mesajını alıntılayarak yaptığı paylaşımda, Turkcell'in Suriye'de uluslararası dolaşım hizmetini devreye aldığını duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - Turkcell CEO'su Ali Taha Koç, sosyal medya hesabından T.C. Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın 'Bismillah' ifadeleriyle yaptığı göreve başlama paylaşımını alıntılayarak dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Koç, Büyükelçi Yılmaz'a yeni görevinde başarılar dilerken, Turkcell'in Suriye'de önemli bir adım attığını açıkladı.

Ali Taha Koç paylaşımında, 23 Aralık saat 00.00 itibarıyla Turkcell'in Suriye'de uluslararası dolaşım (roaming) hizmetini başlattığını duyurdu. Bu kapsamda Suriye'de bulunacak Turkcell abonelerinin hatlarını kullanabileceklerini belirten Koç, gelişmenin hayırlı olmasını temenni etti.

Turkcell'in bu adımı, Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ve teknik temasların yeniden canlanmaya başladığı bir dönemde, iletişim altyapısı açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.