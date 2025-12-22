E-Ticaret İşveren Sendikası (ETİS) Genel Başkanı Erdem Yanık, yılbaşı öncesi artan online alışverişlerde dolandırıcılık riskine karşı tüketicileri uyararak, 'Güven damgası, site geçmişi ve şikâyet kayıtları mutlaka kontrol edilmeli' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - Yılbaşı alışveriş sezonu yaklaşırken e-ticaret sitelerindeki yoğunluk da artıyor. Ancak bu artış beraberinde dolandırıcılık ve mağduriyet risklerini getiriyor. Kısa adı ETİS olan E-Ticaret İşveren Sendikası Genel Başkanı Erdem Yanık, tüketicilerin online alışveriş yaparken daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Yanık, güvenli alışveriş için üç temel noktaya dikkat çekerek, 'Alışveriş yapılacak sitenin geçmişi incelenmeli, hakkında şikâyet olup olmadığı araştırılmalı ve mutlaka 'Güven Damgası' bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli. İnternette yer alan kullanıcı şikâyetleri de önemli bir alarm göstergesidir.' dedi.

Alışveriş sonrası yaşanabilecek sorunlara da değinen Yanık, ödeme altyapısının tüketici için bir güvence olduğunu belirterek, 'Ödemeye aracılık eden banka ya da ödeme kuruluşları bir anlamda sigortadır. Ürün gönderilmezse ya da sorun yaşanırsa iade süreci ilk olarak bu kurumlar üzerinden başlatılmalıdır' dedi.

Yılbaşı döneminin e-ticaret için kritik bir fırsat olduğuna işaret eden Yanık, başarılı olmanın sadece satışla değil; güvenli ödeme, güçlü lojistik, planlı kampanyalar ve etkili müşteri hizmetleriyle mümkün olduğunu belirtti. Özellikle zamanında teslimat ve şeffaf iade süreçlerinin müşteri memnuniyetinde belirleyici olduğunu söyledi. Pandemi sonrası e-ticaretin kalıcı biçimde büyüdüğünü ifade eden YANIK, 2024'te Türkiye'de e-ticaret hacminin yüzde 61,7 artarak 3 trilyon TL'yi aştığını, sektörün GSYH içindeki payının yüzde 6,5'e ulaştığını aktardı. E-ihracatın ise 2025'te 8 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini kaydetti.