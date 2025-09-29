İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Midilli Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen İzmir & Midilli Gastronomi ve Kültür Festivali, 27 Eylül’de Midilli’de Türk ve Yunan vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Midilli Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen İzmir & Midilli Gastronomi ve Kültür Festivali’ne katıldı. Midilli’de yapılan festivalin açılışında konuşan Başkan Tugay, “Bundan sonraki yıllarda daha fazla iş birliği içerisinde olmayı ve dostluğumuzu daha da geliştirmeyi umuyoruz. Önümüzdeki yıl mutlaka İzmir’de bu başlangıca yakışır başka bir etkinlikte bir arada olmayı diliyorum” dedi.

Festivale İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selin Sayın Kapancı, Dış İlişkiler Şube Müdürü Yeşim Yıldız, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi Müdürü Serhan Kemal Saygı, İzmir Ticaret Odası Meclis Kâtip Üyesi Ali Yaramışlı, Meclis Üyeleri Ahmet Kilimci, Ercan Çetinkaya ve Osman Tolga Gencer ile Dış Ekonomik İlişkiler Yönetmeni Zeynep Küheylan, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve eşi Nesrin Kırgöz de katıldı.

MEDENİYETLERİN LİMANI İZMİR SERGİSİ

Festival, Osmanlı dönemine ait Halim Bey Konağı’nda açılan İzmir & Midilli Fotoğraf Sergisi ile başladı. Sergide İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) ile İzmir Fotoğrafçılar Derneği’nin (İFOD) “Medeniyetlerin Limanı İzmir” temalı 30 eseri ve Midilli Fotoğraf Topluluğu’nun “Geçmişe Pencere” temalı 30 eseri ziyaretçilerle buluştu.

Ardından gastronomi etkinliği kapsamında düzenlenen toplantıda Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas, iki kentin kültürel bağlarının önemini vurgulayarak organizasyona katkı sunan herkese teşekkür etti.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz de gastronomi alanında iki halkın pek çok ortak yönü bulunduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

ÇALKAMA VE İNCİR UYUTMASI

Etkinliğin gastronomi bölümünde İzmir’den Michelin ödüllü şef Ayşe Karadan, İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi ve Şefi Aypar Satı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden Asistan Şef Belgin Bulgan ile Midillili ünlü şef, Master Chef 2021 Yunanistan şampiyonu Margarita Nikolaidou sahne aldı. Türk şefler geleneksel “çalkama” ve “incir uyutması” hazırlarken, Nikolaidou ise kendi tarifi olan Midilli kaşarı ve sebzeler eşliğinde kuzu bohçası ile sakız ve badem aromalı sütlaç sundu.

Tadımların ardından Aioless Dans Topluluğu, Midilli Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, “Erdem Güreler ile Rebet Midilli” Müzik Topluluğu sahne alarak Türk ve Yunan kültürlerine ait oyunları ve ezgileri paylaştı.