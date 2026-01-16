Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 226 milyon TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilerin emeğini korumak ve tarımsal üretimi desteklemek amacıyla önemli bir ödeme müjdesi verdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Üreticilerimizin emeğini koruyor, üretimin gücünü desteklerle büyütmeye devam ediyoruz. 226 milyon TL tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun' ifadelerini kullandı.