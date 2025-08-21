Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türk Hava Yolları (THY) arasında, “Türk Sporuna Destek ve İş Birliği" protokolü imzalandı.ANKARA (İGFA) - Türk Hava Yolları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında “Türk Sporuna Destek” iş birliği protokolünün törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ile spor federasyonlarının başkan ve yöneticileri katıldı.

Protokol kapsamında, federasyonlara bağlı sporcuların yurt içinde ve dünyanın dört bir yanındaki müsabakalara ulaşımlarının kolaylaştırılması hedeflendi.

Bakan Osman Aşkın Bak, Türk sporu için çok önemli bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, Türkiye'nin bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek, "Yapılan tesisler, yüzme havuzları, büyük kapasiteli salonlarla Türkiye, spor için önemli bir yer haline gelmiştir. En uzak yerlere ulaşmamız bizim çok kıymetli. Bu zamana kadar yapılan yatırımlardan çok mutlu olduk. THY, bize çok büyük destekler verdi. Sporcular, Olimpiyat Oyunları'na THY ile gitti. Pek çok sporcuya bireysel anlamda da destek oluyorlar. Bu yüzden kendilerine teşekkür ediyoruz.” dedi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ise iş birliğininsadece sponsorluk değil, Türk sporunun gelişimi, gençlerimizin hayalleri ve ülkemizin uluslararası alandaki temsili için yeni bir dönem başlangıcı olduğunu belirterek, imzalanan iş birliği ile bu desteği farklı noktaya taşıdıklarını söyledi. THY olarak desteğimizi doğrudan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na sunacağız. Federasyonlara aktarılacak bütçe de daha verimli bir şekilde planlanacğaını kaydeden Bolat, Türk sporunun geleceğine daha güçlü bir şekilde katkı sunmak istediklerini söyledi.