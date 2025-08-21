Bursa'da Gürsu Belediyesi'nin her yıl yaz döneminde açtığı havuz sezonunda eğitim gören minik yüzücüleri, bu yıl da sertifika dağıtarak mezun etti.BURSA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında, ilçe genelinde kayıtları toplayan Gürsu Belediyesi, uzman eğitmenler eşliğinde yüzlerce çocuğu yüzme sporu ile buluşturdu.

180’i kız, 180’i erkek çocuk olmak üzere toplamda 360 çocuk yüzme kurslarında eğitim gördü. Minik yüzücülere sertifikalarını Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık takdim etti.

Aileler, Başkan Işık’a teşekkür etti.