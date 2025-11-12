Türk sanat müziğinin unutulmaz sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı 78 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk sanat müziğinin efsane ismi ve Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı'nın vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı.

İSTANBUL (İGFA) -Türk Sanat Müziğinin unutulmaz sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı hayatını kaybetti.

Usta sanatçının vefatı, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

1947 doğumlu usta sanatçı, güçlü sesi, sahne performansları ve yorumlarıyla uzun yıllar boyunca müzik dünyasına damga vurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Erdoğan mesajında, 'Bu akşam vefat haberini aldığımız Türk sanat müziğimizin usta sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.' ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1988653633660162270

Usta sanatçının cenaze törenine ilişkin ayrıntıların ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.

HİCRAN MUAZZEZ ALTIOK (MUAZZEZ ABACI) KİMDİR?

12 Kasım 1947 Ankara doğumlu olan asıl adı Hicran Muazzez Altıok, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan devlet sanatçısı unvanına 1998'de lâyık görülmüştü.

İlk olarak Ankara Radyosuna 1966'da girdi. 1973'te ilk plağı 'Bir Sen Kaldın İçimde' Kervan Plak yapımcılığında çıkardı. Klasik ve çok sesli Türk Müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri oldu.

Radyo yılları sonrasında İstanbul'daki gazinoların aranılan assolistlerinden biri olmakta gecikmedi ancak özel hayatı nedeniyle sahne ve plak çalışmaları kesintilere uğradı. Birçok müzik şirketlerinden pek çok 45'lik ve LP doldurdu. 'Şakayık' ve 'Vurgun' adlı kendisiyle özdeşleşmiş eseriyle tanındı.

1990 yılında Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı Selçuk Tekay'ın bestelediği 'Vurgun' adlı şarkı ve albümle öne çıkan sanatçı, 2000'li yılların başlarında, Türk Sanat Müziği'ndeki genel durgunluğun ve gerilemenin de etkisiyle, kendini müzik gündeminden belirgin şekilde geri çekmiştir.2007 yılında 'Hayalin İçin Söyle' TV programında jüri olarak yer almıştır. Halen bazı özel organizasyonlara katılmaktadır.

2011 yılında Gönül Yazar ile beraber Snickers reklamında oynadı. Bu Abacı'nın ilk ve tek reklam projesiydi.

5.11.2025 tarihinde kızını görmek için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan sanatçıya stent takıldığı ve normal odaya alındığı açıklanmıştı.

https://youtu.be/4KeBbvdd2aA