Muğla Milas Belediyesi tarafından Boğaziçi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Pazar Yeri ve Çok Amaçlı Sosyal Alan'ın açılış töreni gerçekleştirildi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Boğaziçi'nde vatandaşların toplantı, düğün, nişan, pazar yeri ve çeşitli organizasyonlarını yapabileceği alan 3 bin 100 m² lik arazi içerisinde 800 m² kapalı alan olarak inşa edildi.

Çok Amaçlı Sosyal Alan'ın tamamlayıcısı niteliğinde yapılan hizmet binasında ise depo alanı, gelin odası, erkek, kadın ve engelli tuvaletleri ve yemek pişirme alanı da bulunuyor. Taş duvar örme işlemi, 2 bin 500 m2 parke kaplama çalışması da yapılan alanın toplam maliyeti 10 milyon 50 bin TL oldu.

Milas'ın dört bir yanını Çok Amaçlı Sosyal Alanlarla donatan Milas Belediyesi'nin önemli bir yatırımı olan Boğaziçi Pazar Yeri ve Çok Amaçlı Sosyal Alan açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından hizmet vermeye başladı.

MUHTAR KARAKOYUN'DAN BAŞKAN TOPUZ'A TEŞEKKÜR:

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan törende ilk konuşmayı Boğaziçi Mahalle Muhtarı Ferhat Karakoyun gerçekleştirdi.

Boğaziçi için önemli bir hizmetin hayata geçtiğini ifade eden Muhtar Karakoyun, çalışmalarından dolayı Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'a teşekkür etti.

BAŞKAN TOPUZ: 'YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR İNSAN ODAKLI OLACAKTIR':

Boğaziçi Mahalle Muhtarı Ferhat Karakoyun'un konuşmasının ardından kürsüye davet edilen Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ise 'Bugün açılışını yapacağımız tesis Boğaziçi ve civar mahallelerdeki üreticileri ve tüketicileri buluşturan bir nokta. Mahallemizin önemli bir ihtiyacını karşıladık. Mahalle ziyaretimizde söz vermiştik buranın çehresini değiştireceğiz diye. Boğaziçi Mahallemiz her geçen gün büyüyen bir mahalle. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve hijyen koşullarında alışveriş yapabilmeleri için ve buradaki üretici ve tüketicilerin buluşma noktası olması konusunda böyle güzel bir tesisi kazandırmış olduk. Milas'ımızın her yerinde yapacağımız çalışmalar insan odaklı olacaktır. Çok Amaçlı Sosyal Alanımızın yanına deniz manzaralı bir sosyal tesis kültür merkezi şeklinde yapmayı hedefliyoruz. Hizmetlerimiz Milas'ımızın her yerinde tüm hızıyla devam edecek. Boğaziçi Pazar Yeri ve Çok Amaçlı Sosyal Alan'ın hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

AÇILIŞ KURDELESİNİ PROTOKOL ÜYELERİ KESTİ:

Başkan Topuz'un konuşmasını tamamlamasının ardından tüm protokol üyeleri sahneye gelerek açılış kurdelesini kesti. Açılış törenine Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yanı sıra Başkan Yardımcıları Ali Özgür ve Bülent Sezgin, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım, Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İlçe Hizmetleri Şube Müdürü Barış Şen, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celal Devrim, Gıda Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası Başkanı Mustafa Sezgin, Cumhuriyet Halk Partisi Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey, CHP Milas İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurhayat Topuz, Boğaziçi Muhtarı Ferhat Karakoyun, meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.