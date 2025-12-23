Engelsiz bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği istihdam projesiyle özel gereksinimli bireylerin de hem iş hayatında yer almalarına hem de mesleki becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'da yaşayan özel gereksinimli bireylerin iş fırsatlarına erişimini artırmak, mesleki becerilerini geliştirmek ve sürdürülebilir istihdam modelleri oluşturmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Bursa İş Ofisi ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü iş birliğiyle 'Özel Gereksinimli Bireylere İstihdam Projesi' hayata geçirildi.

Özel gereksinimli bireylerin ekonomik bağımsızlık kazanmasını ve üretken bireyler olarak sosyal hayata katılımlarının artırılmasını amaçlayan proje kapsamında 'İş Koçluğu Programı' da yürütüldü. Engelli bireylerin iş hayatında bağımsız ve başarılı olabilmesi için kapsamlı bir eğitimden geçen iş koçları, bireyin işe yerleşmesinden bağımsızlaşmasına kadar tüm süreci profesyonel bir şekilde yönetebilecek yetkinliğe ulaştı. Proje kapsamında BURFAŞ tesislerinde staj gören özel gereksinimli bireyleri ziyaret eden iş koçları, birebir görüşme gerçekleştirerek çalışma süreçleri, ihtiyaçları ve güçlü yönlerini değerlendirirken, kalıcı istihdama geçişlerini destekleyen hizmetleri de aktardı.

Engelli İstihdam Projesi Engelli İş Koçu Sinem Küçüksarı, proje kapsamında ilk kurumsal desteğin BURFAŞ tarafından sağlandığını, bu sayede 8 özel gereksinimli stajyerin istihdam sürecine dahil edildiğini ifade etti.

Engelli İstihdam Projesi Engelli İş Koçu Ersel Topçu, istihdam süreci hakkında bilgi almak ve istihdam başvurularını oluşturmak isteyenlerin Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki Bursa İş Ofisi'ni ziyaret edebileceğini belirtti.

ENGELLER SEVGİYLE AŞILIYOR

Merinos Parkı'ndaki BURFAŞ B Kafe'de stajyer barista olarak görev yapan 16 yaşındaki Ümit Hazar, barista önlüğünü giyerek personelle birlikte siparişleri titizlikle hazırlıyor. B Kafe'de staj yapmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Hazar, kafeye gelen vatandaşlardan da büyük takdir topluyor.

Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencisi olan özel bireyler, haftanın üç günü BURFAŞ tesislerinde staj yaparak kişisel gelişimlerini sağlıyor. İstenildiğinde hiçbir şeyin engel olamayacağını kanıtlayan özel bireyler, desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.