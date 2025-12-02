Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik'in BUSİAD ziyaretinde gündeme getirdiği 'ithalat vergilerinin Bursa'ya yönlendirilmesi' önerisi, Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'nin (BUSİAD) resmi gündemine alındı. BUSİAD, konunun kent için taşıdığı ekonomik katkı potansiyeli nedeniyle üyelerine bilgilendirme yapma kararı aldı.

BURSA (İGFA) - BUSİAD Denetleme Kurulu Üyesi ve Bursa Gümrük Müşavirliği A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özenalp, Bursa merkezli firmaların İstanbul, Mersin, Ankara gibi kentlerde yaptıkları ithalat işlemleri sırasında ödedikleri vergilerin tek bir işlemle Bursa'ya yönlendirilebileceğini belirtti.

Özenalp, gümrük beyannamesinde yer alan 'Say. Vergi No' alanına 1910293914 - Bursa Defterdarlığı vergi numarasının girilmesiyle, Bursa dışındaki gümrüklerde ödenen vergilerin yüzde 6'sının Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılacağını ifade etti. Özenalp, 'Bu yöntemle Bursa'ya ciddi bir kaynak sağlanabilir. Firmalar için süreç son derece kolay; yalnızca doğru vergi numarasının beyan edilmesi yeterli' dedi.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Bursa iş dünyasının göstereceği duyarlılığın, kentin ihtiyaçlarının karşılanmasına önemli katkı sağlayacağını vurgulayarak, tüm üyeleri bu konuda hassas davranmaya çağırdı.