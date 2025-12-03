Bunlar da ilginizi çekebilir

Eğitim boyunca; yerel yönetimlerde kadın erkek eşitliği yaklaşımı ve katılımcı yerel politika geliştirme süreçleri gibi başlıklarda paylaşımlar yapıldı. Programın tamamlanmasının ardından Nevşehir Belediyesi, kentte eşitlikçi uygulamaların güçlendirilmesini amaçlayan Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalışmaları başlayacak. 01 - 02 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen eğitime Nevşehir Belediyesine ait farklı müdürlüklerden belediye personeli katıldı.

Programın üçüncü fazı kapsamında, yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerini güçlendirmek amacıyla hazırlanan, belediyede kadın erkek eşitlik mekanizmalarının kurulması ve Yerel Eşitlik Eylem Planlarının (YEEP) geliştirilmesine teknik destek sağlamayı hedefleyen Kadın Dostu Kentler Aşama-1 Çevrimiçi Eğitimleri Nevşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kadın Aile Birimi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

NEVŞEHİR (İGFA) - T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) iş birliğinde ve Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen Kadın Dostu Kentler (KDK) Programı, temel olarak kadın-erkek eşitliği, yerel yönetim kapasite geliştirme ve kapsayıcı kentleşme alanlarına odaklanıyor.

