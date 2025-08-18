Merkezi fabrikası Bursa'nın Mudanya ilçesinde kurulu bulunan Türk Prysmian Kablo, geliştirdiği kapsamlı test programı ile ürünlerinin teknik performansının yanı sıra yangın ve acil durumlarda hayati güvenlik sağladığını kanıtladı. Gerçek koşullara yakın simülasyonlarla yapılan testler, kabloların yangın güvenliğine olan katkısını ortaya koydu.BURSA (İGFA) - Türk Prysmian Kablo, yangın sırasında dumanın zehirlenme ve can kaybındaki en büyük etken olduğunu göz önünde bulundurarak, kabloların performansını test etti. Simülasyonlarda, yangına güvenli kablolar ve yaygın kullanılan PVC kablolar iki ayrı bölmede karşılaştırıldı.

Test sonuçlarına göre, Prysmian’ın yangına dayanıklı kabloları kısa sürede kendi kendine sönerek daha az duman salımı sağladı. Binanın tahliye süresi uzatılırken, acil müdahale ekiplerinin daha güvenli koşullarda çalışmasına olanak tanıdı.

KRİTİK ALTYAPILARDA KESİNTİSİZ GÜVENLİK

Yangına dayanıklı kablolar, yangın anında işlevselliğini koruyarak kesintisiz güç kaynakları ve yangın alarm sistemlerinin çalışmasını destekliyor.

Hastaneler, havaalanları, metro hatları ve veri merkezleri gibi kritik altyapılarda tercih edilen bu kablolar, şirketin kalite ve sürdürülebilirlik hedeflerine olan bağlılığını da ortaya koyuyor.