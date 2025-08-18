Ankara Keçiören Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği açık hava sinema gösterimleri, ilçe sakinlerini nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.ANKARA (İGFA) - Yaz boyunca farklı mahallelerde gerçekleştirilen bu etkinlikler, Türk sinemasının klasiklerini vatandaşlarla buluştururken, aynı zamanda komşuluk ilişkilerinin güçlenmesine de katkı sağlıyor.

Son olarak Ayvalı Mahallesi El-Halil Parkı’nda düzenlenen gösterimde, Yeşilçam’ın efsanevi yapımlarından “Süt Kardeşler” filmi izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği, başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit ve Halit Akçatepe’nin yer aldığı 1976 yapımı film, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

SOKAK LEZZETLERİ EŞLİĞİNDE NOSTALJİ

Gösterim öncesinde kurulan stantlarda vatandaşlara Keçiören Belediyesi tarafından patlamış mısır ve içecek ikramında bulunuldu. Sokak lezzetleri eşliğinde gerçekleşen etkinlik, Keçiörenlilere hem nostalji dolu hem de huzurlu bir yaz akşamı yaşattı. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, farklı yaş gruplarından vatandaşlar bir araya gelerek aynı atmosferi paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

YAZ BOYU KÜLTÜR SANATLA İÇ İÇE ETKİNLİKLER SÜRECEK

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, bu tür etkinliklerle hem geçmişin güzelliklerini günümüze taşıdıklarını hem de toplumsal birlikteliği pekiştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Başkan Özarslan, “Paylaşmanın, komşuluğun ve kültürel bağlarımızın yaşatıldığı bu güzel akşamlarda, Yeşilçam’ın güzel hikâyeleriyle hep birlikte geçmişe keyifli bir yolculuk yapıyoruz. Yaz boyunca ilçemizin farklı noktalarında kültür ve sanatla iç içe etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi, sanatın birleştirici gücü ile vatandaşların birlikte vakit geçirebileceği ortamlar oluşturmaya devam ediyor. Açık hava sinema gösterimleri, sadece bir film gecesi olmanın ötesine geçerek, mahalle kültürünü canlı tutan, samimi ve katılımcı bir sosyal paylaşım alanı sunuyor.