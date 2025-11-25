İzmir'de Bornova Türk Kadınlar Birliği Şubesi, Şapka Devrimi'nin 100. yılı kapsamında Başkan Ömer Eşki'yi ziyaret ederek Atatürk'ün kullandığı modelde bir şapka ile ekose ceketli siyah-beyaz fotoğrafını hediye etti.

İZMİR (İGFA) -Cumhuriyet devrimlerinin simgelerinden Şapka Devrimi'nin 100. yıl dönümü, Bornova'da anlamlı bir etkinlikle kutlandı.

Bornova Türk Kadınlar Birliği Şubesi, Başkan Ömer Eşki'yi ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de kullandığı modelde özel olarak hazırlanan bir şapkayı hediye etti.

Ziyarette Türk Kadınlar Birliği Bornova Şubesi 2. Başkanı Şerife Özkan ile dernek üyesi kadınlar yer aldı. Cumhuriyet devrimlerine olan bağlılıklarını vurgulayan Özkan, şapka devriminin yalnızca kıyafete yönelik bir değişiklik değil, çağdaşlaşmanın ve aklın üstünlüğünün toplumsal ifadesi olduğunu söyledi. Özkan, 'Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yoldan yürümeye, devrimlerin ruhunu yaşatmaya kararlıyız' diyerek ziyaretin anlamını ifade etti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, anlamlı ziyaret ve hediyeler için kadınlara teşekkür ederek, Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkmanın önemine dikkat çekti. Eşki, 'Şapka Devrimi, çağdaş bir toplum düzeninin ve akılcı yönetim anlayışının simgesidir. Bu mirasın yıl dönümünü Bornovalı kadınlarla birlikte anmak benim için onurdur' dedi.

TARİHİ FOTOĞRAFLA GELEN HATIRA

Ziyarette ayrıca Başkan Eşki'ye, Atatürk'ün döneminin giyim tarzını yansıtan ekose ceket, kravat ve kasketli siyah-beyaz bir fotoğrafı da hediye edildi.

Fotoğraf, devrim yıllarının ruhunu ve dönemin modernleşme anlayışını simgeleyen özel bir hatıra olarak takdim edildi.