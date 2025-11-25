Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Öğretmen Günü Programı'na katıldı. Programda öğretmenlere hitap eden Büyükkılıç, 'Başımızın tacı, bizlerin yetişmesinde, gelişmesinde, içimizdeki adeta kıvılcımları ortaya çıkaran ve onları bir şelaleye dönüştüren, eğitim bağlamında varlığımız olan canlarımız, iyi ki varsınız' dedi.

KAYSERİ (İGFA)- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, Türkiye'nin dört bir yanında her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanırken, bu coşku, Kayseri'de de çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle yaşandı.

Bu çerçevede Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü Programı düzenlendi. Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, özel bir balo salonunda düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya geldi. Programa Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek'in yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, il protokolü ve bin 500 öğretmen katıldı.

Başkan Büyükkılıç, salona girişinde masaları tek tek dolaşarak öğretmenlerle samimi sohbetler gerçekleştirirdi.

Programda öğretmenlere hitaben 'Başımızın tacı, bizlerin yetişmesinde, gelişmesinde, içimizdeki adeta kıvılcımları ortaya çıkaran ve onları bir şelaleye dönüştüren, eğitim bağlamında varlığımız olan canlarımız' diye seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum, iyi ki varsınız. Bugün burada bir mesleğin ötesinde bir milletin kaderini şekillendiren, geleceği ilmek ilmek dokuyan, gönüllere ışık olan sizleri anmak ve sizlere şükranlarımızı sunmak için 24 Kasım vesilesi ile bir aradayız' diye konuştu.